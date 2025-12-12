Minutaggio, nella seconda tranche il Benevento dimezza l’incasso

Crolla il Benevento, ma fortunatamente solo nella classifica che prende in considerazione i contributi incassati per l’utilizzo dei giovani. Sono infatti disponibili i conteggi relativi alla seconda tranche – che prende in considerazione le gare disputate dall’ottava alla quattordicesima giornata di campionato – dei contributi che la Lega Pro distribuisce a ogni società in base al minutaggio collezionato dai giocatori nati dopo il 1° gennaio 2003. Se nella prima tranche il club giallorosso aveva incassato 81.590,58 euro (nel girone C meglio aveva fatto solo il Picerno con 81.677,74 euro, ndr), nella seconda gli incassi si sono quasi dimezzati per il sodalizio di via Santa Colomba, a cui sono stati erogati 48.950,02 euro.

