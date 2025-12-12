Comuni ricicloni, nel Sannio spiccano le performance di Colle Sannita e Ginestra

Anche quest’anno Legambiente Campania ha premiato i comuni che si sono distinti per la capacità di raccolta e riciclaggio dei propri rifiuti.

Una classifica in cui il Comprensorio del Fortore e del Tammaro hanno fatto sentire forte la loro presenza.

Tra i Comuni premiati c’è Colle Sannita, che negli ultimi anni sta migliorando sempre più la propria raccolta differenziata.

L’Amministrazione, soddisfatta ha commentato: “Come negli anni precedenti, anche quest’anno il nostro comune si è distinto per la sua virtuosità, conquistando quasi un punto percentuale in più rispetto alla classifica nazionale precedente, attestandosi così ad una percentuale di riciclaggio sui rifiuti raccolti pari all’89,88% e guadagnandosi 25° posto nella classifica generale regionale e il 4°posto nella classifica dei comuni sotto i 5 mila abitanti della provincia di Benevento. Il Sindaco Iapozzuto, con orgoglio e a nome di tutta la cittadinanza, ha ritirato l’attestato di “Comune Rifiuti Free 2025. Un risultato importante per la nostra comunità, soprattutto alla luce del fatto che Colle Sannita, appena cinque anni fa, registrava una percentuale di raccolta di circa il 63% (percentuale ben al di sotto della soglia minima del 65% necessaria per entrare nell’elenco dei “Comuni Rifiuti Free”). Tutto ciò a dimostrazione della crescente responsabilità, virtuosità e amore dei collesi per il proprio territorio e l’ambiente”.

