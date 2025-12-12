Campione d’inverno, corsa a due tra Catania e Benevento

Una volata a due per il primo traguardo volante della stagione, inseguendo quello più importante alle porte dell’estate. Benevento e Catania si giocano gli ultimi due match ball per il titolo di campione d’inverno del girone C di Serie C, il campionato con il distacco più breve tra prima e seconda della classe. Nel girone A, infatti, il Vicenza ha già fatto il vuoto alle sue spalle con 10 punti di scarto sul Lecco, secondo. Nel girone B regna più equilibrio, con il Ravenna primo e l’Arezzo secondo separati da 3 punti. Ma in nessuna realtà si respira la stessa incertezza che circonda giallorossi e rossazzurri, distanti solo 2 lunghezze: al momento Salernitana e Cosenza appaiono fuori dai giochi, almeno momentaneamente, nella corsa al primo posto entro il giro di boa, tra due giornate, considerando i 5 punti di distacco dalla vetta.

