Calvi – Questione strade, mozione al voto

Rinunciare al mutuo acceso con Cassa depositi e prestiti per rifare le strade, in forza del finanziamento regionale ottenuto per lo stesso obiettivo.

E’ l’oggetto di una mozione che sarà discussa nella prossima seduta del Consiglio comunale di Calvi, convocata alle 15 di lunedì prossimo, 15 dicembre.

Si tratta di un tema molto dibattuto a Calvi.

Il primo passo l’ha mosso l’amministrazione Rocco, avviando l’iter per un prestito da Cpd di 1,5 milioni di euro, copertura economica per rimettere a nuovo diversi tratti della rete stradale tra centro urbano e contrade. Poi, dall’opposizione arriva la mozione del consigliere Mario Mirra, che sollecita la maggioranza a valutare la riapertura dei termini del bando della Regione, promosso per l’erogazione di contributi per la messa in sicurezza della viabilità. Il Comune accoglie l’invito ed effettivamente si fa avanti grazie alla nuova finestra per le candidature. Calvi lo scorso 12 ottobre compare nell’ampissimo novero dei centri campani finanziati: l’importo è di rilievo, 3 milioni di euro.

