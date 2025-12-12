Ambito B1, via ai contributi per la mensa alla Caritas

Impegno di spesa complessivo di 40mila euro in favore della Fondazione Diocesana Caritas di Benevenyo Ets.
E’ la decisione formalizzata dall’Ambito sociale B1, quale contributo in forma indiretta per la fornitura di pasti destinati agli utenti in carico ai Servizi sociali dei Comuni del B1, fruitori, nell’anno 2025, della mensa Caritas di Benevento.
Contestuale all’impegno finanziario la predisposizione di una convenzione tra Ambito sociale B1 Comune di Benevento e Caritas di Benevento.
