Strega, il ko di Ricci cambia i piani di mercato

Una brutta notizia che sa tanto di tegola per la stagione del Benevento e, soprattutto, per quella di Giacomo Ricci. Il problema accusato pochi secondi dopo il suo ingresso in campo contro la Cavese si è rivelato grave: lesione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale, un referto che scrive la parola fine sulla stagione 2025/2026 dell’esterno mancino, tra i protagonisti di questa prima metà di campionato della Strega. Tra Auteri e Floro Flores 14 presenze, 8 da titolare, e anche un gol segnato proprio al debutto del tecnico napoletano sulla panchina del Benevento. Superato il momento no tra settembre e ottobre, l’ex Cosenza era riuscito a ritrovare posto tra le scelte dei due tecnici salvo poi vedere interrotto il suo percorso di crescita nel momento più importante della stagione e, per di più, con un infortunio bruttissimo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia