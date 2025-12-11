San Giorgio del Sannio – Indirizzo scolastico in cultura e spettacolo, dubbi della minoranza

Una sollecitazione a prendere parte all’open day del Liceo, e una rinnovata bocciatura all’indirizzo perorato dall’amministrazione Ricci.

E’ il messaggio del gruppo di opposizione ‘San Giorgio protagonista’ in vista di sabato prossimo, quando le porte del Liceo ‘Alberti-Virgilio’ si apriranno dalle 15 alle 18 per mostrare i percorsi di formazione proposti al Classico e allo Scientifico.

“L’Open day”, affermano i consiglieri Maurizio Bocchino, Giancarlo Bruno e Antonella Rinaldi, “rappresenta un momento fondamentale per le famiglie e per i giovani che si trovano a compiere una scelta decisiva per il loro percorso formativo. Come gruppo consiliare di minoranza, rinnoviamo l’appello già rivolto lo scorso anno: investire nella scuola del proprio territorio significa investire nel futuro della nostra comunità. Siamo convinti che un territorio viva e cresca attraverso i suoi giovani. Quando essi scelgono di studiare altrove senza una reale necessità, si innesca un processo di impoverimento culturale e sociale che può e deve essere evitato”. Il gruppo ha quindi manifestato soddisfazione per la denominazione ‘Alberti-Virgilio’ assegnata al Liceo, che conserva dunque l’identità di una scuola sì di San Giorgio, ma oggi assorbita dall’Istituto di Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia