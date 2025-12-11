Polizia sventa furto in casa e recupera auto rubata

Nelle prime ore di ieri mattina, un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Telese Terme ha sventato un furto in abitazione. La stessa, impegnata nei servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori nel comune di Melizzano, ha notato un’autovettura Ford Focus i cui occupanti, con il volto travisato, alla vista degli operatori, si sono dileguati velocemente nelle campagne circostanti, facendo perdere le loro tracce.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia