Il Benevento perde Ricci per tutta la stagione

I timori si sono materializzati: il Benevento perde Giacomo Ricci per il resto della stagione. Gli esami strumentali a cui il mancino livornese si è sottoposto nella giornata di mercoledì hanno confermato tutte le preoccupazioni emerse già al momento dell’infortunio rimediato nel corso del derby con la Cavese. Subentrato a Della Morte al 59’, l’ex Cosenza si è fatto male due minuti più tardi, quando in un normale scontro di gioco, il ginocchio destro ha subito una torsione innaturale. Ha provato a rimanere in campo, ma poi è stato costretto ad arrendersi e a chiedere il cambio. Gli approfondimenti diagnostici sono stati una mazzata: lesione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale, questo l’esito della risonanza magnetica. Tradotto: stagione finita con largo anticipo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia