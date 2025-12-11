Furbetti del reddito, nei guai 55 persone

Verifiche e monitoraggio costante nel corso di questo 2025 che ormai volge alla fine, da parte dei militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, nell’ambito dell’attività di contrasto e prevenzione degli illeciti in materia di spesa pubblica, sulla legittima e corretta percezione delle prestazioni sociali quali il reddito di cittadinanza e l’assegno d’inclusione.

I finanzieri del gruppo di Benevento e delle dipendenti Tenenze di Montesarchio e Solopaca hanno avviato mirati controlli sulla posizione di nuclei familiari finalizzati alla verifica dei requisiti richiesti dalla specifica normativa.

