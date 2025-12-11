Fondovalle Isclero, al via i lavori per rifare l’asfalto

Ha preso il via nella giornata di ieri un intervento di nuova pavimentazione lungo la strada statale Fondovalle Isclero, nel territorio della provincia di Benevento. Nel dettaglio, i lavori sono stati avviati ieri mattina a partire dal km 4,000, nel territorio comunale di Amorosi, con l’attivazione del senso unico alternato; le attività proseguiranno fino al prossimo 23 dicembre, in tratti saltuari ricadenti anche tra Dugenta, Puglianello e Melizzano.

