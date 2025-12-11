Città caudina Capitale della cultura, riflettori accesi alla Reggia di Caserta

Il progetto di candidatura della “Città Caudina” quale soggetto candidato a Capitale Italiana della Cultura 2028 è stato presentato ieri mattina presso la Sala Terra di Lavoro della Reggia di Caserta. A relazionare Tiziana Maffei, Direttore della Reggia di Caserta, Pasquale Fucci, Presidente della Città Caudina, Costantino Caturano, Presidente del Parco del Taburno, Leandro Pisano e Giacomo Porrino, curatori del dossier di candidatura della Città Caudina, e Franco Napoletano, rappresentante del Comitato Civico a sostegno della candidatura della Città Caudina. In occasione della presentazione è stato annunciato l’avvio del processo di unificazione amministrativa della Valle Caudina che ha riconosciuto nel percorso di costruzione della candidatura lo strumento culturale e propulsivo che ha permesso di rendere evidente e non più rinviabile una volontà di unione e modernizzazione maturata nelle comunità locali, che sarà realizzata indipendentemente dall’esito della suddetta candidatura. Sono stati, inoltre, illustrati i legami tra la Città Caudina e la Reggia di Caserta fondati sulla presenza del grande Acquedotto Carolino, che dalla metà del XVIII secolo costituisce una vera dorsale culturale che dalla Valle Caudina conduce alla Reggia.

