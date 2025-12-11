“Brand Mastella vincente, ora diventiamo partito: liste Ndc alle Comunali di tutte le città”

Sannio Acque o l’assessorato alla Cultura del Comune di Benevento? Quale delle due poltrone si libererà? Al momento indizi credibili non ce ne sono: se nella Giunta regionale dovesse essere designato Pompilio Forgione, ecco che si riaprirebbe la corsa al vertice della società a partecipazione mista pubblico/privata “(a maggioranza pubblica), che dovrà gestire il servizio idrico integrato nell’ambito di Benevento e provincia. La poltrona di presidente è da sempre nelle mire di Forgione ma, qualora fosse nominato da Roberto Fico nell’esecutivo di palazzo Santa Lucia, Mastella dovrebbe individuare il sostituto.

Ovviamente, sarebbe del tutto prematuro azzardare nomi, anche se da qualche giorno si vocifera con sempre maggiore insistenza quello di Domenico Russo, che ha fatto bene al vertice di Gesesa, non a caso il management di Acea più volte ha espresso apprezzamento per il suo operato negli anni di gestione della società del gruppo.

