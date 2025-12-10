Trasferimenti fisioterapisti e nuovi turni: lavoratori del ‘San Pio’ pronti allo stato d’agitazione

La FP CGIL e la UIL FPL hanno “chiesto, unitamente agli altri sindacati, un incontro per una recente decisione del management del San Pio Benevento ma vengono escluse dal tavolo nonostante la rappresentatività tra il personale. Le organizzazioni sindacali esprimono vivo disappunto e forte preoccupazione per le recenti decisioni assunte dalla Direzione dell’AORN San Pio in merito al trasferimento e alla riorganizzazione dell’attività del personale fisioterapista, effettuate in assenza di qualsivoglia confronto sindacale e in violazione delle norme contrattuali vigenti”. “La disposizione di servizio relativa alla ripresa delle attività di ricovero presso il Presidio Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, con introduzione di un turno unico e conseguenti modifiche dell’organizzazione del lavoro, rappresenta un atto unilaterale che incide pesantemente sull’assetto dei servizi di riabilitazione dell’Azienda Ospedaliera e determina un evidente disagio operativo e professionale per gli operatori coinvolti” quanto asserito da Fp Cgil Benevento, con il segretario Domenico Raffa e Uil Fpl Benevento con il segretario Giovanni De Luca.

