Traffico di droga, pena ridotta per una 27enne caudina

La Corte d’Appello di Napoli, accogliendo le tesi dell’avvocato Vittorio Fucci e dell’avvocato Cosimo Servodio, ha riformato la sentenza di primo grado nei confronti di Enrichetta Clemente, 27enne di San Martino Valle Caudina, figlia di Fiore Clemente. La Corte d’Appello, in particolare, ha ridotto la pena in capo alla medesima da sei anni e dieci mesi a quattro anni e nove mesi. La Clemente era imputata di dodici capi di imputazione per traffico di sostanza stupefacente e di un capo per false dichiarazioni.

