Tesori egizi, percorsi tattili donati al Museo Arcos

Il Club Lions Benevento Arco Traiano e Benevento Host doneranno ufficialmente giovedì 11 dicembre alle 11, presso il Museo Arcos, una serie di tavole descrittive tattili in Braille, realizzate per accompagnare in modo pienamente accessibile tutte le persone non vedenti e ipovedenti lungo il percorso dedicato alle opere presenti nella sezione egizia.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con la Provincia di Benevento e Sannio Europa, inserita nell’impegno per la tutela della vista, costituisce un passo concreto verso la costruzione di una cultura realmente inclusiva e partecipativa volta a garantire a ogni visitatrice e ogni visitatore il diritto universale alla conoscenza, alla fruizione del patrimonio culturale e all’esperienza estetica senza barriere.

