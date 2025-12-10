Sisma in Irpinia, ieri ancora una volta scuole chiuse a San Nicola Manfredi

Ancora una volta scuole chiuse a San Nicola Manfredi dopo la scossa di terremoto registrata a Montefredane, che torna epicentro di un sisma di magnitudo 3,0 registrato un minuto dopo la mezzanotte di ieri.

Ricordiamo che nella terza decade di ottobre una sequenza sismica ha interessato diversi Comuni irpini della valle del Sabato, e l’allarme è suonato anche nella provincia sannita, dove le scosse – in particolare quella del 25 ottobre di magnitudo 4,0, sempre a Montefredane – si è sentita nitida, innescando anche le operazioni di verifica degli edifici pubblici e la sospensione delle attività didattiche. San Nicola, San Leucio del Sannio, Ceppaloni, Sant’Angelo a Cupolo, come anche il capoluogo Benevento tra i centri che in quell’occasione hanno fermato le lezioni per consentire un monitoraggio.

