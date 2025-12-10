Nuovo impianto di potabilizzazione a Baselice, stop a utilizzo acqua per consumo umano

Nuova ordinanza del Sindaco di Baselice Massimo Maddalena, che ha inibito l’utilizzo per “uso umano” dell’acqua immessa nel tratto di acquedotto comunale alla contrada Santa Maria che è a servizio di contrada Mazzocca e contrada Molliccio , area sottostante contrada Mazzocca e area Santa Maria – Laghetto San Giovanni.

Infatti, l’Amministrazione ha deciso di installare un nuovo impianto di potabilizzazione per il tratto di acquedotto comunale alla contrada Santa Maria.

