Nuovi parroci a San Gennaro e Santa Maria di Constantinopoli

L’arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca, ha nominato il sacerdote monsignor Pietro Florio, Parroco della Parrocchia di “San Gennaro” in Benevento e il sacerdote don Biagio Corleone, Parroco della Parrocchia di “Santa Maria di Costantinopoli” in Benevento. I due avevano svolto la propria opera presso le parrocchie di Foglianise e Vitulano. Ringrazia i sacerdoti monsignor Francesco Iampietro e don Maurizio Sperandeo per il sevizio reso, come Amministratori, alle rispettive comunità parrocchiali, invitandoli a continuare a svolgere il loro ufficio fino all’immissione nel possesso canonico dei nuovi Parroci.

