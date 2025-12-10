Fico proclamato presidente: per la Giunta resta il veto agli eletti

“Dovrà esserci protagonismo importante di tutte le forze politiche, sono orgoglioso della coalizione che ci ha portati qui”.

Protagoniste sì, ma nella giunta non saranno rappresentate né dagli eletti e né dai trombati. Roberto Fico è stato appena proclamato presidente della Giunta Regionale della Campania.

A margine della cerimonia tenutasi presso la Corte d’Appello, al Tribunale di Napoli, il neogovernatore dice di vivere “un momento emozionante, grazie alle cittadine e ai cittadini che hanno voluto esprimere un voto netto, che ci dà una grande responsabilità, tutto quello che dobbiamo fare è seguire in ogni processo, scelta, nomina, procedimento, il faro dell’etica pubblica, che fa sì che ci sia giustizia sul territorio per tutti e tutte”, ha detto nel primo passaggio del suo intervento. Poi aggiunge: lo faremo in modo chiaro, netto, tranquillo, dovrà esserci protagonismo importante di tutte le forze politiche, sono orgoglioso della coalizione che ci ha portati qui.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia