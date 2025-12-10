Bocciati gli ospedali campani: giudizio impietoso anche per ‘San Pio’ e ‘Fatebenefratelli’

Giudizio impietoso di Agenas per gli ospedali sanniti e regionali. Il nuovo Programma nazionale fotografa un quadro difficile per tutta la sanità campana: 51 le strutture sanitarie-ospedaliere segnalate con audit (il dato più alto in Italia, quindi il peggiore) dall’agenzia di valutazione nazionale. Segnalazioni per “livello molto basso (rosso) di aderenza agli standard di qualità negli ultimi due anni di valutazione, su almeno un indicatore di processo o di esito; criticità nella codifica delle variabili cliniche o dei campi relativi alla data e ora di intervento”.
