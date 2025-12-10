Benevento, Simonetti torna a sorridere

Pier Luigi Simonetti si è ripreso il Benevento. E l’ha fatto nel momento migliore della stagione, quello della scossa in trasferta. Un gol pesantissimo contro la Cavese, il primo di un campionato tormentato ma che ha finalmente incontrato le schiarite sul suo percorso dopo la lunga estate trascorsa in infermeria. Un rientro in punta di piedi tra le scelte giallorosse per l’ex Ancona che sta collezionando minuti su minuti per ritrovare il top della condizione, un processo graduale che sta già dando i primi frutti.

Al Benevento, che può contare di nuovo su un perno dello spogliatoio per duttilità ed efficacia. E allo stesso classe 2001, tornato protagonista di un progetto costruito con ambizioni notevoli. Contro la Cavese in mostra non la specialità della casa, il colpo di testa, ma una delle sue peculiarità, l’inserimento nel cercare lo spazio ideale in cui lasciare il segno.

