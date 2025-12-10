Benevento, il bello delle prime volte: a Cava infranti diversi tabù

Potrebbero rappresentare un segnale di benevolenza astrale o magari l’indizio di una crescita collettiva, fatto sta che l’arrivo in panchina di Antonio Floro Flores ha permesso al Benevento di battezzare una serie di prime volte e di spazzare via tabù che rischiavano di condizionare il percorso in campionato della formazione giallorossa. Partiamo dall’ultimo, ossia dal successo raccolto domenica a Cava de’ Tirreni che non è solo il primo conquistato in trasferta con la nuova gestione tecnica.

Quella del ‘Simonetta Lamberti’, infatti, è anche la prima partita di questa stagione in cui la Strega ha raccolto più di quanto avrebbe meritato, ma soprattutto è il primo successo che la formazione giallorossa ha portato a casa segnando all’ultimo respiro: in precedenza, la truppa sannita era andata a bersaglio altre due volte negli ultimi dieci minuti degli incontri (contro Foggia in trasferta e Team Altamura in casa), ma in entrambe le circostanze il risultato era già acquisito; al contrario, il gol di Simonetti è arrivato al minuto 86 ed è stato decisivo per permettere al Benevento di tenere il passo della capolista Catania e infrangere – o almeno si spera – il tabù trasferte.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia