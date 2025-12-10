Assessore esterno in Regione, i Mastella potrebbero indicare Forgione

Il bombardamento di dichiarazioni rese in questi giorni da Clemente e Pellegrino Mastella non ha minimamente scalfito la graniticità di Fico, che va avanti sulla strada degli assessori esterni. Intanto, ha annunciato che terrà per sé la sanità, questo è un dato certo.

Nonostante tutto, lo stesso Mastella saluta la nomina del neo governatore della Campania: “In bocca al lupo al presidente della Regione Campania Roberto Fico: avrà un compito complesso, auspichiamo che possa svolgerlo al meglio nell’interesse prioritario dei cittadini campani. Da parte nostra avrà lealtà e supporto. Abbiamo fatto una scelta e siamo nella maggioranza che lo sostiene in maniera salda e convinta. Qualche divergenza di opinione sulla composizione della Giunta non inficia la lealtà politica nei suoi confronti. Altri non sono stati così sinceri con noi. Ma siamo con Fico e – come quella massima latina recita – qui resteremo benissimo. Al nuovo presidente formulo gli auguri di buon lavoro”.

