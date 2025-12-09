Telese si prepara ad accogliere la Fiamma olimpica per Milano-Cortina

Il Comune di Telese Terme è in fermento e si prepara al passaggio della sacra Fiamma Olimpica, in vista dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026, che attraverserà il territorio comunale: il 27 dicembre 2025. Secondo il percorso ufficiale reso noto da Milano Cortina 2026 Foundation, la staffetta riprenderà in Campania dopo Caserta: la tappa include – oltre a Telese Terme – la sosta a Benevento, in piazza IV Novembre. Dunque Telese Terme, oltre alla città capoluogo, è l’unico comune del Sannio ad essere interessato da una tappa della staffetta.

Il cammino della Fiamma è iniziato il 26 novembre 2025 a Ancient Olympia (Grecia).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia