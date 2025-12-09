Stesso Benevento, approcci diversi

Stessa formazione, stessi uomini ma due modi diversi di approcciare la partita e di sviluppare il proprio gioco. Contro la Cavese Antonio Floro Flores ha confermato sia il sistema che i giocatori protagonisti del super derby del “Vigorito”, con la Salernitana. Una scelta che però, in termini di prestazione e rendimento, non è riuscita a regalare gli stessi risultati di una settimana prima, complice anche l’atteggiamento dell’avversario e il gran lavoro speso in fase di non possesso. Il 4-2-3-1 spregiudicato del Benevento ha presentato delle differenze sostanziali soprattutto in termini di posizioni e distanze rispetto alla gara precedente. Al “Lamberti” si è visto un Benevento più corto, con i centrali giallorossi più alti e un arretramento degli esterni di difesa, aperti alla ricezione del pallone sulle fasce ma meno incursori nel confronto con il derby granata.

