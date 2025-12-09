Servizio 118, l’Asl cerca 16 medici

Pubblicato sull’albo pretorio regionale il consuntivo delle carenze in organico riferito a fine settembre scorso e refertato con apposito atto delibera nel corso di quel mese. Atto pubblicato alcuni giorni fa che rappresenta l’ufficializzazione del dato e l’avvio della complessa procedura per reperire assunzioni, immissioni in organico con tempi non brevi ed esiti non certi vista la carenza numerica di specialisti in medicina emergenza-urgenza.
