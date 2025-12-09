Servizio 118, l’Asl cerca 16 medici

238

Pubblicato sull’albo pretorio regionale il consuntivo delle carenze in organico riferito a fine settembre scorso e refertato con apposito atto delibera nel corso di quel mese. Atto pubblicato alcuni giorni fa che rappresenta l’ufficializzazione del dato e l’avvio della complessa procedura per reperire assunzioni, immissioni in organico con tempi non brevi ed esiti non certi vista la carenza numerica di specialisti in medicina emergenza-urgenza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia

articolo precedenteRuba 400 chili di ferro, arrestato 41enne di Telese
prossimo articoloNiente slitta, a Telese Babbo Natale arriva in treno

articoli collegatidagli autori