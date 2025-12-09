Ruba 400 chili di ferro, arrestato 41enne di Telese

Nella serata di domenica a San Lorenzo Maggiore, in località Piana, un 41enne di Telese Terme, gravato da precedenti specifici, è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita che lo sorprendevano mentre nascondeva all’interno della propria autovettura materiale ferroso dal peso complessivo di circa 400 kg, appena asportati da un cantiere edile privato in contrada del Gallo di San Lorenzo Maggiore.

