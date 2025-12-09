Pd verso il congresso. Il segretario? Dipende dalla linea politica

Il Pd si interroga. Si parte dall’analisi del voto poi discutere del congresso, quindi della prospettiva.

L’appuntamento è per le 17,45 nell’aula conferenze dell’hotel DG Garden di Benevento.

I dem, alle prese pure con le operazioni propedeutiche all’assise provinciale da tenersi a gennaio, hanno preferito riflettere a mente fredda su risultati sicuramente al di sotto delle attese. Se in Campania il partito ottiene il 18,41% che frutta 10 seggi, qui nel Sannio il dato delle regionali è di parecchio più contenuto, un 13,33 che preclude, dopo anni, l’elezione di un rappresentante nell’assemblea del centro direzionale.

Sul piano provinciale la quarta piazza, la seconda in città con il 15,34 ma a distanza siderale dalla leadership conquistata da Noi di centro, con i mastelliani avanti di oltre 2.000 voti. Un’analisi approfondita il Pd, come accennato, la farà nel pomeriggio di oggi.

