Calvi – Cantiere nuova scuola, ok alla variante

Lo scorso marzo avevamo parlato dell’imprevisto sorto durante le operazioni di scavo nel campus di via Bocchini, a Calvi, che ha costretto ditta e Comune a cambiare i piani per realizzare la nuova scuola dell’infanzia Ora, l’approvazione della variante, che non comporterà tuttavia un aumento dei costi dell’opera. Lo attesta la delibera 89 licenziata dalla giunta Rocco il 3 dicembre scorso: sul tavolo la strada da percorrere per il cantiere finanziato con 2,7 milioni del Pnrr. I lavori, lo ricordiamo, sono partiti il 29 aprile del 2024, poi sospesi dopo poco meno di due mesi, a causa del ritrovamento di un tratto di rete fognaria, sbucato lì dove il raggruppamento di imprese guidato da Vis Costruzioni deve mettere in piedi il nuovo edificio.

