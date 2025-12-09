Benevento, a Cava la scintilla che può cambiare la stagione

A volte anche una delle peggiori prestazioni stagionali può generare sensazioni positive. Effetti di una vittoria che il Benevento ha conquistato all’ultimo respiro nonostante una prova al di sotto delle proprie possibilità – in linea con le altre disputate in trasferta -, cosa che rappresenta un segnale di benevolenza astrale che può colpire non solo la classifica, ma anche i calciatori.

Innanzitutto, per un mero esercizio di contabilità, visto che grazie al successo raccolto contro la Cavese, la Strega è riuscita a tenere il passo della capolista Catania e al tempo stesso ‘confiscare’ altri due punti alla Salernitana, fermata sul pari dal Trapani. Più che sulla classifica, però, questa vittoria potrà avere effetti benefici sul gruppo che può finalmente liberarsi dalle catene mentali che ne hanno condizionato il rendimento finora e che rischiavano di complicarne il percorso.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia