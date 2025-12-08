Veterinari, sei nuovi innesti per l’Asl

Ulteriore step per il potenziamento della sanità veterinaria per la rete territoriale dell’Asl di Benevento. Assunti con contratto a tempo indeterminato altri sei professionisti, medici veterinari, specializzati in igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche: crinale operativo di fondamentale importanza nel territorio sannita, fortemente vocato rispetto il comparto allevamento animali produzione alimentari.
