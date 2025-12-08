Simonetti esulta: “Bravi a portarla a casa”

Una vittoria sporca, nata tra la polvere del finale ma preziosa.

Fondamentale sia per il morale di una squadra che lontano da casa aveva dimostrato ancora una volta di fare fatica, sia per una classifica che non concede più passi falsi: in un sol colpo il Benevento riequilibra il rendimento da trasferta e si lascia la Salernitana a tre punti, restando aggrappato al Catania sempre in vetta. Dal nulla il colpo di testa di Pier Luigi Simonetti, decisivo nel ribaltare un finale che sembrava già scritto e privo di gioie: “Il gol lo dedico a Monticciolo – ha confidato il calciatore nel postpartita – perché è un po’ lui l’addetto alle palle inattive. Sono andato ad abbracciarlo, penso sia anche merito suo. Il gol nasce perché sappiamo che le palle inattive sono fondamentali in un campionato e possono decidere le gare come oggi, ci lavoriamo anche grazie ai collaboratori del mister e cerchiamo di farle diventare determinanti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia