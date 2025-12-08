Provincia, si vota a febbraio? Capuano e Panunzio si ricandidano

Archiviata un’elezione, si pensa già alla prossima, anche se è di secondo livello e quindi senza la partecipazione popolare al voto (del resto risultata scarsa per le Regionali del 23 e 24 novembre), ma solo quella degli Amministratori comunali in carica, cioè i Sindaci e i Consiglieri.

Infatti, il prossimo 21 dicembre scade il mandato del Consiglio Provinciale alla Rocca dei Rettori essendo stato eletto il 20 dicembre 2023: le norme che disciplinano le Elezioni provinciali, e cioè la legge n. 56 del 2014 e le “Linee guida” del Ministero dell’Interno con la Circolare n, 32/2014, prevedono che sia il Presidente della Provincia ad indire i Comizi Elettorali per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Nino Lombardi sta valutando la data più opportuna per tale scadenza e dunque per il testo del Decreto di indizione dei Comizi Elettorali tenendo conto anche delle festività di fine e nuovo anno a causa dei diversi adempimenti cui sono chiamati sia gli Uffici della Provincia, tutti i Segretari comunali dei 78 Comuni sanniti e gli stessi Partiti per la presentazione delle Liste dei Candidati.

