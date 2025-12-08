Montesarchio – Mercato, feedback positivi per la nuova sede

Il mercato settimanale, delocalizzato nell’area adiacente al Liz Gallery, restituisce primi feedback positivi. L’affluenza significativa di cittadini, fanno presente dal Comune di Montesarchio, “ha determinato un significativo incremento delle vendite, confermando la validità della scelta operata dall’Amministrazione”.

Parcheggi completamente saturi e un servizio navetta puntuale, efficiente e molto apprezzato – in particolare dalle tante signore che hanno potuto raggiungere agevolmente il tradizionale mercato del lunedì – hanno contribuito a rendere l’esperienza ancora più positiva. “Grande soddisfazione – quella che è stata espressa dal consigliere delegato Nunzio Nazzaro – per l’esito di una decisione impegnativa e importante, oggi chiaramente vincente”.

