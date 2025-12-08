Libri in attesa per i reparti oncologici

Sabato 6 dicembre, presso la libreria Ubik di Benevento, Sannio Gentile, l’iniziativa culturale e sociale attiva sul territorio sannita e dedicata alla promozione della gentilezza, della solidarietà e della lettura, ha organizzato l’evento dal titolo “Un tè per Natale”.

Durante l’incontro, alla presenza dell’assessora Carmen Coppola, della presidentessa della Consulta delle Donne, Angela De Nisco, delle associate e di un pubblico ben partecipe, è stata inaugurata la raccolta di libri da donare ai reparti oncologici degli ospedali di Benevento. Un’occasione che, in un periodo di acquisti frenetici tra Black Friday e consumismo pre-natalizio, invita a prendersi un momento per riflettere sulla propria personale declinazione di gentilezza e a fare un regalo più consapevole.

