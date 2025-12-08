Le pagelle del Benevento: Simonetti provvidenziale, Vannucchi senza rischi

Vannucchi 6,5: L’intervento più importante della sua partita sulla punizione di Orlando, diretta all’incrocio e smanacciata in angolo. Incerto su alcuni cross pericolosi. Tra i pali però è sempre attento: clean sheet prezioso
Pierozzi 5,5: La giocata migliore arriva nel cuore della sua area, quando disinnesca il fendente di Diarrassouba. Tanti sforzi nell’altra metà campo, privi di efficacia. Non la sua serata (65’ Borghini 6: Un brivido all’FVS a tempo scaduto)
