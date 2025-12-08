Lavori in via Romanelli, scuola chiusa cinque giorni a Pontelandolfo

Resterà chiuso la prossima settimana, dal 10 al 14 dicembre, il plesso scolastico sito in via Romanelli. La motivazione che si legge nell’ordinanza che ne dispone la chiusura riguarda i lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato comunale. Si tratta dei lavori di sostituzione edilizia di edifici pubblici da destinare ad asilo nido, con la demolizione e ricostruzione dell’immobile comunale alla via Romanelli. I lavori sono stati finanziati con i fondi dell’Unione Europea NextGenerationEU. Con la consegna dei lavori si è reso necessario provvedere allo spostamento del punto di prelievo del gas metano il cui contatore era alloggiato sull’immobile oggetto di demolizione.

