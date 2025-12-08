Il Benevento sbanca Cava: Simonetti firma il blitz [FOTO]

La vittoria che serviva, perché è la prima che premia il Benevento oltre i propri meriti e perché permette alla truppa di Floro Flores non solo di tornare con un successo pesante da una trasferta, ma anche di guadagnare due punti sulla Salernitana e tenere il passo della capolista Catania. A far uscire dal limbo la Strega il lampo di Simonetti a quattro minuti dalla fine: suo il colpo di testa che permette alla formazione giallorossa di vincere una gara a cui aveva approcciato con lo stesso spirito delle precedenti trasferte.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia