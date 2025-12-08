Floro Flores si tiene stretti i tre punti: “Segnale importante”

Si tiene stretto il risultato Antonio Floro Flores, perché sa quanto fosse importante rispondere al successo del Catania e soprattutto tornare a vincere in trasferta. La sua squadra l’ha fatto, pur soffrendo contro una Cavese battagliera che ha dato filo da torcere alla Strega: “Faccio i complimenti alla Cavese, perché ci ha messo in difficoltà – sono le prime parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa – E’ una squadra che ha cuore, organizzazione e venire qua a vincere non è banale né scontato. L’obiettivo nostro era il risultato, se fosse arrivato attraverso il gioco mi sarebbe piaciuto di più, ma sono contento anche se il pareggio probabilmente sarebbe stato il risultato più giusto. I derby sono così, si decidono sugli episodi, per me è stata una vittoria molto importante”.

