Benevento, rallenta l’inflazione

Nell’ultimo report Istat sui dati inflazione, come elaborato dall’Unione Nazionale Consumatori, è stata delineata la graduatoria delle città più care in Italia.

Ancora una volta, come già nelle precedenti rilevazioni della seconda metà del 2025, Benevento risulta essere tra le città meno care in Italia e con tendenza rialzista più contenuta, a differenza di quanto riscontrato nel 2024, nel 2023 e nel 2022, dove al contrario era nel novero dei centri più “esosi”.

Campobasso, +0,1% per l’inflazione rilevata a ottobre e asseverata a fine novembre, risulta la città in assoluto con la dinamica maggiormente favorevole.

