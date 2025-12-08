Apice – Nodo appalti rifiuti, camera di consiglio il 17 dicembre

Sì alla costituzione in giudizio del Comune nel contenzioso con la Czeta.

Sulla questione dell’appalto rifiuti, lo ricordiamo, il decreto del Tar del 2 dicembre scorso ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti adottati dal settore tecnico e impugnati dalla ditta; parliamo degli atti con i quali è stata escluda la Czeta, poiché non presente nella White list, è assegnato l’incarico del porta a porta alla seconda in graduatoria, ovvero il Consorzio campale stabile di Apollosa.

