A Dugenta inaugurato il Museo della legalità in memoria di Falcone e Borsellino

In coincidenza con la 40esima Giornata Internazionale del Volontariato, venerdì 5 dicembre, si è svolta a Dugenta l’inaugurazione del Museo dell’Ambiente – Cultura della Legalità, che l’amministrazione comunale ha deciso di dedicare alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

All’inaugurazione del nuovo spazio, sorto in Piazza Mercato, erano presenti il vescovo di Cerreto Sannita monsignor Giuseppe Mazzafaro, che ha impartito la benedizione inaugurale, il parroco don Giuseppe Oropallo, il presidente del Csv Irpinia Sannio-Cesvolab Raffaele Amore, il presidente della Provincia Nino Lombardi, il questore Giovanni Nunzio Trabunella e il prefetto Raffaella Moscarella, oltre a diversi sindaci del territorio. Tra gli interventi anche quello di Marco Natale, in rappresentanza dell’associazione Libera. Il museo, finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Programma Operativo Legalità (Pon Legalità 2014-2020), accoglie quattro ambienti: una sala espositiva interamente dedicata al tema della legalità, una moderna sala multimediale con 45 postazioni digitali e due aule dedicate alla formazione, una delle quali intitolata a Piersanti Mattarella.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia