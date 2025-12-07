Rischio usura per le aziende, Sannio meno esposto ma serve la guardia alta

Il Sannio viene fuori con un dato timidamente positivo, ma pur sempre da non sottovalutare, dall’approfondimento della Cgia di Mestre sul fenomeno dell’usura, e in particolare su quello delle aziende a rischio. Imprese gravate da sofferenze bancarie, dunque con forti criticità o l’impossibilità di accedere al credito.

Un fenomeno specifico rispetto al più vasto scenario del rischio usura, che riguarda anche e soprattutto nuclei familiari, in sovraindebitamento, che vede la nostra provincia non immune, ma relativamente meno colpito che nella media regionale e nazionale, stando ai numeri della Cgia. Situazione seria, ma meno grave della media regionale: questa la foto scattata al nostro territorio, con un indice di rischio più basso tra le province campane, il quinto, e nella fascia bassa nazionale, con l’85esima posizione su 107 territori provinciali.

