Rapina in casa, paura a San Giorgio del Sannio: le urla mettono in fuga il ladro che si lancia dal balcone

Un’esperienza tremenda, per fortuna chiusa senza conseguenza alcuna, che ha destato grande preoccupazione nella comunità.

San Giorgio del Sannio, via San Francesco. Sono le 4.30 circa del 5 dicembre quando i ladri entrano in azione. C’è un uomo in una Audi Rs3 scura, motore acceso. Un altro è in strada, fa da palo. Il terzo prende ad arrampicarsi al primo piano di un caseggiato, sfruttando un armadietto per contatori e la pensilina del portone di ingresso. Le impronte lasciate da una mano e dalla suola di una scarpa sono ancora visibili sulla facciata dell’edificio.

