Furto aggravato, 31enne beneventano finisce in carcere

Nelle ultime ore agenti della Squadra Mobile presso la Questura di Benevento hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli nei confronti di un 31enne beneventano a seguito di condanna in via definitiva per il reato di furto aggravato in concorso alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione. Furto aggravato in concorso commesso a suo tempo nel territorio comunale di Benevento. Al termine delle formalità di rito il giovane veniva condotto presso la locale Casa Circondariale.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia