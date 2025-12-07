Forza Italia guadagna altri 25 voti dal riconteggio, Rubano: «Il successo di una squadra»

Il riconteggio dei verbali in tribunale premia la lista di Forza Italia, che guadagna altri 25 voti su Fratelli d’Italia: il divario fra le due liste di centrodestra, sale pertanto da 33 voti a 58. Un’altra buona notizia per gli Azzurri che, con grande partecipazione di amministratori e dirigenti, hanno festeggiato il successo elettorale in un locale di San Nicola Manfredi.

Presenti, il deputato e segretario provinciale Francesco Maria Rubano, il segretario regionale e capo delegazione di FI al parlamento europeo Fulvio Martusciello e il vicesegretario regionale Gianfranco Librandi, convenuti per celebrare il primato del partito e l’elezione di Fernando Errico al Consiglio Regionale della Campania.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia