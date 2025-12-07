Fico e Manfredi disertano la cena a Melizzano, con Mastella nessuna schiarita

Il faccia a faccia tra Roberto Fico e Clemente Mastella non c’è stato.

Unitamente a Gaetano Manfredi, erano invitati ad una cena in una villa di Melizzano l’altro ieri sera, ma l’hanno disertata sia il neogovernatore della Campania che il sindaco di Napoli. Ovviamente, non è noto se le assenze dei due maggiori tessitori della coalizione che ha portato il campo largo alla vittoria con il 60,6% sono da ricondurre alla volontà di evitare l’acuirsi dello scontro con il sindaco di Benevento, oppure le ragioni siano altre.

Fatto sta che attorno al desco, con gli altri invitati, si è ritrovato il solo Mastella che, pertanto, non ha avuto modo di ribadire a Fico, ma pure a Manfredi con cui i rapporti non sembrano gli stessi della campagna elettorale, la sua contrarietà al criterio che esclude gli eletti dalla Giunta. Nel corso della prossima settimana, incassata dopodomani la proclamazione, il neopresidente metterà ufficialmente mano alla sua squadra di assessori.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia