Benevento, il derby per invertire la rotta in trasferta: Floro Flores conferma il 4-2-3-1

La risposta migliore è arrivata nel derby d’alta quota. Ora, però, per il Benevento è tempo di ricalibrare la propria dimensione. Sia per gli scenari da trasferta, contro una Cavese alla ricerca di punti preziosi nella lotta per non retrocedere. Sia per le nuove dinamiche da derby, meno spettacolare rispetto alle scintille del “Vigorito” ma più legato a necessità di concretezza, sacrificio e cinismo, particolari che possono decidere partite così bloccate. La missione della Strega è chiara da tempo: invertire il trend in trasferta e macinare punti su punti cercando di emulare lo stesso percorso ammirato davanti ai propri tifosi. Fallita la prima occasione per Floro Flores contro il Cosenza, il tecnico giallorosso proverà a ribaltare lo scenario sul campo di una Cavese che ha chiuso con 7 punti su 9 le ultime 3 gare casalinghe contro Atalanta U23, Potenza e Crotone. È riuscito a trovare la quadra il tecnico Fabio Prosperi che dopo un inizio di stagione complicato ha imboccato la rotta migliore.

