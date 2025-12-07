Beccato a rubare rame nel cantiere dell’Alta velocità, arrestato 49enne

Ieri mattina, in Amorosi sulla SS Fondovalle Isclero, un quarantanovenne proveniente dalla provincia di Benevento, e già gravato da precedenti specifici, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che lo sorprendevano mentre nascondeva all’interno della propria autovettura due matasse di cavi di rame dal peso complessivo di circa 30 kg, appena asportati dalla adiacente “via aerea a bassa tensione” dell’Enel, temporaneamente dismessa dagli operatori Enel a seguito dei lavori per la costruzione del tratto ferroviario ad “Alta capacità”.
